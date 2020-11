Lionel GÉRARD COLBÈRE

Visitez mon site: http://lionel.colbere.free.fr/

RÉDACTEUR EN TECHNIQUES DE L'IMAGE depuis toujours (400 articles et 8 hors-série écrits), j'ai été formateur PAO à plein temps de 2004 à 2008 (102 stages animés).

AUJOURD'HUI, scénariste BD, JE RECHERCHE DES PIGES dans le domaine BD.

J'ai écrit les livres suivants:

— Un siècle d'invention photographique, éd. VM 1999 (site: http://siecleinventionphoto.elcet.net)

— Le Grand Livre d'Illustrator, éd. Dunod 2004 (site: http://www.le-grand-livre-illustrator.com)

— Maquette créative avec Adobe InDesign, éd. Dunod 2006 (site: http://indesign.elcet.net)

Les 2 premiers, illustrés par E. Elcet, sont encore en vente, le 3ème est épuisé depuis 2011.

Depuis 2010 je suis chargé d'une rubrique mensuelle de BD à Advanced Creation (France), groupe de presse Oracom. Plus de 25 rubriques parues.

SCÉNARISTE BD. Projets BD dont je suis scénariste:

— Silvia, dessinateur E. Elcet (site http://silviarobin.elcet.net)

— Diamants Bleus, dessinateur T. Maurel (site: http://www.diamantsbleus.fr)

— ChômageS, projet d'album one-shot à 4 dessinateurs (page web http://lionel.colbere.free.fr/chomages.html)



Mes compétences :

3D

Illustrator

Indesign

Photoshop

Xpress

Manga Studio EX

Bande dessinée

Photo

Journalisme

Graphisme