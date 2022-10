Lionel LIO (MERCOURT)

General Mnaging . Expert en IT & télécommunications bilingue (français, anglais), axé sur les résultats et les performances (EBIT). Pragmatique et rigoureux, j'ai réalisé plusieurs projets internationaux variés et stimulants, autours de : la modernisation et la mise à niveau de l'informatique, le développement de la plate-forme d'analyse de réseau, les solutions de sécurité réseau, l'automatisation, le développement et la mise en œuvre d'architectures et de solutions informatiques et de télécommunications critiques.

Acteur de déploiements Telecoms de plusieurs projets d'envergures nationales et internationales