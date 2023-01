Lionel MOISAN

Fort d’une expérience de 14 ans dans le web, au sein d'une agence et chez un client grand compte. J’ai occupé le poste d’ingénieur en développement puis de chef de projet et celui de responsable d'application.



Je souhaite aujourd'hui, en tant que freelance, mettre ma passion, mon expérience et mes connaissances au profit d'entreprise qui recherche un interlocuteur unique à même de répondre à leurs problématiques dans la création, la maintenance et l'évolution de leur site internet.



Mes compétences :

TMA

HTML et javascript

CMS PHP

LAMP

Encadrement d'équipe

Infographie : Suite Adobe

Gestion de la relation client

PHP 4/5

SQL

Flex