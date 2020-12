Lionel NICOL

Bienvenu, (e-es), sur mon profil,





- Véritable homme de terrain, manager opérationnel moteur, fédérateur afin de valoriser les personnes autant que la société, pour de meilleurs résultats et ça marche !!



- 10 ans d'expérience dans l'automobile et dans le management d'équipes.

- Mes bases du travail sont: Rythme, sécurité, performance, plaisir.



- Je participe ardemment aux travaux de mes équipes afin de générer une dynamique forte et constructive et bâtir une confiance durable.

- Validation de toutes les productions au lancement en coupe/étirage en tant réel. Organisation du travail, congés.

- Gestion des pannes, entretien des machines.

. Sens du travail et implication forts.

- Formation du personnel sur machines outils.

- Atouts : persévérance, curiosité, courage, rigueur et régularité.

- Capacités techniques, diagnostics et réparations.

- Méthodique, rigoureux, pédagogue.

Ayant au cours de mon parcours professionnel, travaillé dans des secteurs variés pour être actuellement en poste dans l'encadrement dans l'industrie de précision, automobile, aéronautique et autres; .Augmentation du Ça de 30% en 2017 et 50% en 2018, grâce à une nouvelle direction, des choix commerciaux forts, nouvelle équipe que j ai formée et dirigée. . Je souhaite changer de secteur d'activité et mettre mon expérience industrielle au profit d'une société dynamique et novatrice. Après un parcours atypique, je ne me focalise sur aucun secteur d'activité industriel en particulier.



- Adepte du développement personnel continu : cours d'anglais en cours particuliers.

- On me qualifie de personne "hors normes", par rapport à mon implication personnelle.



- En couple, un enfant.

- En poste actuellement.



Lien LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=390384022&trk=nav_responsive_tab_profile





Présentation:



- Etic Tubes et Profilés



- ACTIVITES

"L'industrie Créative"

Etirage de métaux - Coupe de tubes de précision - Tous métaux - Toutes formes.

Tubes et profilés de précision.

Négoce de produits de métallurgie ferreux, non ferreux, inox, laiton, aluminium et autres ...

Grandes et petites séries spécifiques - haut de gamme.

Automobile, Agriculture, Aéronautique, Décors, Nucléaire ....



Mes fonctions:



- Gestion d'équipes.

- Organisation du travail, plannings, qualité, entretien, sécurité, propreté.

- Gestion de contrats industriels de coupe, ébavurage/brossage, qualité, conditionnement( 3o ooo pièces/jour)

- Respect des cahiers des charges, délais et autres.

- Validation de chaque production avant lancement.

- Responsable de la maintenance des matériels.

- Maîtrise machines outils: Sinico, RSA, Rhobi, Traud, Eismo, Four de recuit, Banc d'Etirage et autres.

- Astreinte soir et week-end.

- Optimisation du temps, notion permanente de résultats dans le plaisir, la performance et l'intelligence.



Mes compétences :

Courageux

Energique

Esprit d'entreprise

Fédérateur

Mécanique

Management

Kaizen

Ingénierie

Gestion de projet

Gestion de la production

Amélioration continue