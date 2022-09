Lionel PAGES FONDATEUR D'ACTISTRESS

J'ai eu plusieurs vies.



Après une formation scientifique, classes préparatoires, école d'ingénieur en chimie, master en biochimie, plusieurs DU de physionutrition, je me suis orienté vers l'ostéopathie car je préférai soigner le vivant et agir pour le maintien de sa fonctionnalité. J'ai travaillé en libéral pendant 27 ans jusqu'en 2020 auprès de différents publics (bébés en maternité, ostéopathie du sport et de l'urgence auprès de clubs et d'athlètes de moyen, haut et très haut-niveau). Cette pratique quotidienne m'a appris l'éducation à la santé et à l'hygiène de vie. Appris aussi l'exigence, les enjeux et les conditions de la performance.



En 201O, se posent peu à peu les bases de ma nouvelle vie : Je commence à suivre des dirigeants et s'aperçoit qu'ils vivent des problématiques similaires aux sportifs de haut-niveau (rythme de vie, pression subie, nécessité de performance, objectifs à atteindre), mais avec des conséquences physiques souvent dramatiques du fait de la non-considération des facteurs Santé et Préparation physique et biologique au stress du quotidien (douleurs corporelles multiples, fatigue profonde, dépression, arrêts cardiaques, cancers et AVC). Je me forme alors au droit de la santé, à l'expertise judiciaire en ostéopathie, à la prévention des risques psychosociaux et j'ouvre en 2013 un centre de remise en forme orienté traitement du stress pour les dirigeants. Cette ouverture aboutit à la création en 2020 d'une méthode de prévention et de traitement du stress et du burnout (Méthode Actistress) et d'un centre international de prévention et de traitement du stress et du burnout sur temps court situé près de Paris.



La particularité de mon approche est de s'intéresser exclusivement au corps à travers une pratique portant le nom de Recorporation Active. En effet, il n'est pas possible d'évacuer rapidement le stress de la tête si on ne l'enlève pas du corps et qu'on n'annule pas l'empreinte biologique que le stress imprime en profondeur. Pour obtenir cela et prévenir les effets délétères du stress, un seul mot dordre : préparer les dirigeants au stress par la Recorporation Active. Cette méthode unique en Europe est désormais enseignée, pratiquée et transmise à travers des formations en entreprises, des stages, des programmes, des diagnostics biologiques Prévention Stress et une plateforme digitale daccompagnement à distance (exercices de désaturation nerveuse express).



J'ai créé enfin en 2021 avec une ex-DRH d'une unité opérationnelle de Bouygues Bâtiment d'Île de France un cabinet d'accompagnement à la performance opérationnelle des organisations. Je suis formé à l'Intelligence émotionnelle, à l'Ennéagramme et au Flow qui sont trois tests de personnalité reconnus dans le domaine de l'accompagnement des collaborateurs. Le changement de vie est désormais abouti !







Mes compétences :

Approche écologique et systémique des problématiques autour du stress chronique et du burnout

Prévention et traitement du stress chronique et du burnout

Diagnostic précis et systémique