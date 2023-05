Lionel RABAYROL

Ultra Consilium vous propose de vous accompagner au plus près de vos besoins pour faire face aux différentes problématiques que vous rencontrez :



---- > Sécuriser et accélérer vos encaissements pour financer le développement et la croissance de votre structure ou envisager des financements parallèles;



---- > Comprendre et maîtriser les risques et évolutions susceptibles d’impacter votre BFR ;



---- > Identifier les améliorations potentielles pour dynamiser la gestion de votre BFR ;



---- > Mettre en place des indicateurs pour mesurer la qualité et la performance de vos services financiers ;





Une gestion efficace de votre trésorerie constitue un levier efficace pour réduire vos frais financiers et assurer une croissance pérenne à votre entreprise.

L’expérience et le professionnalisme d'Ultra Consilium constituent un gage de qualité et d’efficacité permettant de vous accompagner pour :



---- > Maîtriser & Améliorer votre Besoin en Fonds de Roulement en minimisant et en sécurisant les risques liés à la gestion de vos postes clients, fournisseurs et stocks:

_ réalisation d’un diagnostique comptable et financier ;

_ réorganisation ou création de votre cellule crédit management ;



Nous vous accompagnons dans le cadre de la mise en œuvre :

_ de procédures adaptées pour maîtriser votre risque client, votre cycle de facturation et vos processus ADV et comptables,

_ d’actions ciblées de collecte de cash,

_ d’un prévisionnel de trésorerie ;

_ d’une externalisation de votre poste client,

_ d’une couverture du risque client (assurance, affacturage, contrôle interne…),

_ de tableaux de bord personnalisés,

_ de formations pour vos équipes,



---- > Envisager des financements pour générer une Trésorerie immédiatement disponible:

_ Mise en place de solutions telles que l’affacturage, le reverse factoring, les créances Dailly, OSEO;

_ d’un progiciel Crédit Management ;



---- > Réduire les coûts de vos fonctions consommatrices de Trésorerie,



---- > Vous accompagner dans des situations de crise pour générer du cash rapidement en menant des actions ponctuelles,

_ Mise à disposition de personnel en interne ou à distance,





N'hésitez plus, appelez nous et discutons des problématiques en Besoin en Fond de Roulement et Crédit Management que vous rencontrez au quotidien.



Nous nous engageons à vous apporter des solutions pragmatiques et adaptées.





Tel : 06.08.943.204

e-mail: lionel.rabayrol@ultra-consilium.com



Mes compétences :

Manager

Finance

Trésorerie

Relation client

BFR

MBA

Recouvrement

recrutement

gestion

service