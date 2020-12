Lionel WOIKE

Grâce à ma formation en Ergonomie à l'Institut d'Etudes du travail de Lyon, j’ai appris à être flexible mais aussi et surtout à être très rigoureux. Je suis alors parfaitement en mesure d’exercer le métier d'Ergonome dans tous les domaines d’activité quelle que soit l'origine des problèmes à analyser: physique, cognitive ou organisationnelle.



En tant qu'ergonome, j'ai toujours su faire concorder santé/sécurité et performances économiques.

Mes compétences reconnues en analyse de l'activité de travail impacteront alors positivement votre gestion des risques professionnels grâce aux axes d'améliorations ainsi qu'aux solutions d'accompagnement au changement que je vous apporterai en totale collaboration avec les équipes reliées au projet.



Mes compétences :

Maintenance informatique

Ergonomie

Health and Safety

Benchmarking

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word