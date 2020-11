Je suis responsable du fonctionnement 24/7 et de la maintenance du datacenter et du HUB satellite d'e-qual.

Je suis en veille d'experiences et de technologies pour la gestion technique de datacenter.



I am in charge of the night and day running and maintenance of e-Qual Datacenter and Hub.

I look out for sharing experience and technologies in technical

management of datacenters.





http://sites.google.com/site/cvlionnel/



Mes compétences :

Monitoring

Datacenter

Sécurité