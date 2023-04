Lisa CONRAZIER MALLET

Diplômée d'un BTS NRC Négociation Relation Clientèle en alternance au près de l'entreprise D.E.R.D à Avignon spécialisée en équipement électrique en tant que commerciale durant les années 2012-2013.



Actuellement je poursuis mes études sur une licence BFA Banque Finance Assurance également en alternance en apportant mes compétences relationnelles ainsi que mon dynamisme et ma motivation à découvrir et apprendre les produits d'assurance ainsi que les produits bancaires à l'entreprise Axa Thierry FLORY à Orange.



Après ma licence je compte me lancer définitivement dans le monde du travail de l'assurance ou bancaire.



Mes compétences :

Banque

Assurance