Dynamique, organisée et autonome, j'ai toujours été attirée par l'alliance des technologies au service de la recherche dans le secteur médical. Mes formations et expériences professionnelles m'ont fait côtoyer des personnes de divers horizons ce qui a fait accroître mon envie d'interagir au sein d'une équipe pluridisciplinaire et demandant un bon relationnel.



Mes compétences :

Communication

Web

Gestion de projet

Travail en équipe