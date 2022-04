Arnaud TUPINIER

Retrouvez plus d'informations sur http://arnaudtupinier.digitalsociety.fr



Formé pour être à l'interface entre le domaine de la santé et les nouvelles technologies, mon objectif est de fournir des outils performants (aussi bien des nouvelles thérapeutiques que des SI) aux professionnels de santé et de la recherche scientifique . Passionné de sciences et de technologies, mon intérêt s'est naturellement porté sur l'utilisation, la conception et l'étude d'outils innovants dans la recherche appliquée à la santé, m'amenant ainsi à travailler sur des projets axés sur les biotechnologies. Aujourd'hui les problématiques développement de SI et d'outils numériques dans le cadre de la digitalisation des établissements de santé mais également des entités de recherche et développement (mise en place de SI performants, optimisation du travail, mise en place de plate formes collaboratives, data processing...) m'intéressent également particulièrement.



Qualités :



Curieux, dynamique, enthousiaste et motivé, je suis très Rigoureux et Organisé. Capable de travailler de manière Autonome, j'ai d'excellentes capacités d'adaptation et de communication au sein d'une équipe.



Méthodologie :



- Gestion de projet de recherche : Définition et mise en œuvre d’une stratégie, planification et organisation du projet, conception, optimisation et validation de nouveaux protocoles, réalisation des expérimentations, analyse statistique des données et synthèse des résultats, veille scientifique et technologique.



- Formatage et diffusion des résultats : Animation de réunions, rédaction de projets, communications orales à des congrès, Évolution dans un cadre collaboratif européen et pluridisciplinaire



Compétences scientifiques et techniques :



- Biologie Cellulaire : Culture et entretient de lignées cellulaires, tests prolifératifs, analyses par cytométrie en flux, tests toxicologiques, microscopie confocale et méthodes de marquage, transfection.



- Biochimie et biologie moléculaire : PCR, construction de vecteurs d'expression levures, bactéries, baculovirus, cellules de mammifères, induction de synthèse, extraction et purification de protéines recombinantes, western blot. Manipulation de LNA, PNA, acides nucléiques, d'enymes de modification des protéines et des acides nucléiques.



Informatique : utilisation avertie de linux (et des OS unix plus généralement, office, logiciels de PAO (Photoshop, matlab, abacus...). Utilisation régulière d'outils de bio-informatique et d'imagerie (blast, serial cloner, imageJ, flowjo...)



Langues : Anglais (lu, écrit, parlé / score Toïc 890), Espagnol (Bonnes notions), Allemand (quelques notions).



Mes compétences :

Toxicologie

Programmation c

Image processing/imagerie

Bactériologie/microbiologie

Programmation objet

Programmation php/html - réseaux

Biomécanique

Biologie moléculaire

Biologie cellulaire

Bioinformatique

Office suite

IOS

Wordpress

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Windows

Matlab

Macromedia Dreamweaver

Linux

Java

HTML5

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Adobe Premier

Adobe Photoshop