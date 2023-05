Lisa KRAFT

Bonjour,

Actuellement je travaille au CIC Est - Centre d'affaire Entreprises.

Mes 3 ans d'experience au sein de ce groupe m'ont permis de decouvrir le système bancaire.

Mon objectif est donc de developper mes connaissances et mes compétences dans ce secteur.

Au terme de mon contrat, je cherche un emploi me permettant de réaliser mon objectif tout en apportant mes compétences actuelle au sein d'une enterprise bancaire.

Je suis un personne de confiance motivée, curieuse, et qui n'a pas peur de s'investir pour apprendre un métier.



Mes compétences :

Respect des règles et procédure

Sens de l'écoute

Resistance au stress

Faire preuve de confidentialité

Maîtrise des outils de bureautique

Esprit d'équipe

Sens des responsabilités

Sens de l'organisation

Capacité d'adaptation et de polyvalence