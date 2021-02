Lisa NEVERRE

> DIRECTRICE ARTISTIQUE CONFIRMÉE

Plus qu'un directeur artistique isolé, moins qu'une agence vorace, j'interviens sur tous vos projets de communication. Je vous accompagne dans la réflexion en amont de l'action, vous assure la pertinence des réponses et la qualité graphique ; je collabore avec des partenaires aguerris (photographes, rédacteurs, responsable de fabrication) pour répondre efficacement à tous vos besoins en communication.

Mon expérience professionnelle me permet de vous apporter des réponses personnalisées, adaptées et qualitatives.



N'hésitez pas à m'interroger, à visiter mon site, à être curieux



> MON SITE :

www.lisaneverre.com

> MES PAGES :

www.facebook.com/journaldeborddivin/

www.facebook.com/mendiantsdelamour/



> MON LIVRE :

DIEU DU CIEL ! aux Éditions Spinelle

Voici ce que pourrait être le journal de bord divin.



Les récits dun Dieu du ciel retraçant les petits grains de sable dans lengrenage de nos vies, remplies à courir après le bonheur, sans trop savoir toujours dans quelle direction courir.

Dieu (du ciel !) nous livre les pages de son journal, et pose son regard, tantôt amusé, agacé, attendri, acerbe ou étonné sur quelques-unes de nos prières et requêtes, le plus souvent futiles.

Ébauches de portraits, instants de vie : Emma, Pierre, Léo, Ludivine, Matthieu et tant dautres, vus du ciel.

Portraits de nos désirs, de nos peurs, de nos frustrations, de nos fantasmes brossés avec une pointe dironie et dhumour, car insipide serait la vie sans un peu de fantaisie



> À PARAÎTRE PROCHAINEMENT :

MENDIANTS DE L'AMOUR, aux Éditions Spinelle



Mes compétences :

Conception

Création

Mailing

Communication

Graphisme

Enseignement

Imagination

Stylisme

Presse