Lise MESSONNET

Mon parcours varié dans tous les secteurs de la mode lingerie, femme, enfant, accessoires et maison - m'a permis de développer mon savoir faire dans tous les domaines passionnants du textile et de la décoration.

Attentive aux tendances et prompte à m'inspirer de tout ce qui m'entoure, j'enrichis sans cesse mon style au profit du développement des produits.



Dans le secteur enfant, j'aime créer des univers avec des graphismes, des illustrations, des motifs et imprimés, jouer avec les couleurs, m'adresser à leur imaginaire, tout cela répondant aux attentes des clients et des enfants.

Dans le secteur maison je me sens proche des textiles de tendances charme et traditionnelle, depuis le beau linge d'antan avec ses thèmes classiques de fleurs, d'herbiers, de jardins, de motifs ornementaux etc..., jusqu'aux styles plus modernes « jeune habitat » et contemporains « luxe » et « Design ».



Ma force c'est d'être créative, polyvalente, de m'adapter aux nombreuses demandes et segmentation.



Mes compétences :



Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Indesing

Textile

Tendances