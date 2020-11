Liudmila CALOHARD

Comme vous voyez, peut-être, je suis d’origine biélorusse. Depuis, j’ai adopté la nationalité française.

A mon arrivée en France, en 2003, pour suivre mon mari, j’avais des notions de français par la littérature russe du 19e siècle car elle était beaucoup influencée à cette époque par la littérature occidentale. J’ai dû dans un premier temps apprendre la langue de Molière et recommencer mes études en mathématiques appliquées pour valider mes diplômes en France.

Auparavant, à Minsk j’ai travaillé une dizaine d’années comme conseil juridique lié au logement dans un service municipal d’arrondissement. Pendant ma résidence en Bretagne, j’ai alterné des périodes de formation, des missions d’intérims, des CDD et un CDI.

Dans ma vie professionnelle j’ai occupé des postes de gestion administrative qu’ils soient purement administratifs ou plutôt financiers, comptables ou juridiques. J’ai appris le sens d’organisation et la rigueur sans oublier l’aspect relationnel nécessaire à ces domaines. D'ailleurs j’ai souhaité couronner ce parcours par le Titre Professionnel de Management Administratif et Financier, que j’ai récemment obtenu.

Mes compétences sont variées et facilement adaptables aux projets. Il va de soi que la pratique des outils bureautiques et du webmastering ainsi que de l’anglais m'est familière dans divers environnements, mon adaptabilité éprouvée et ma capacité à apprendre me prédisposent à m'approprier rapidement de nouveaux savoir-faire et à développer de nouvelles compétences, si besoin est.

Je souhaite relever de nouveaux défis.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Management opérationnel

Pilotage de la performance

Analyser et améliorer les performances

Dématérialisation

Gestion de la relation client

Middle Office

Back Office

Comptabilité