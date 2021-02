Lloyd SEBAG

Je travaille depuis maintenant près de trois ans en tant que Consultant Technico-Fonctionnel certifié sur la plateforme Microsoft Dynamics CRM 2011 et v4, pour Javista : un partenaire-intégrateur Gold Microsoft spécialisé sur la solution.



Durant cette période, je suis intervenu sur plusieurs missions, plus différentes les unes que les autres, pour le compte de clients de tous secteurs : Banque, Service, Organisme d’état, IT, …

Et c’est grâce à ces missions que j’ai pu former mon expérience : De l’analyse technico-fonctionnelle à la mise en production en passant par les personnalisations et le développement, dont ce dernier est ma dominante, en effet, je reste avant tout ingénieur d’étude et de développement spécialisé sur la solution Microsoft Dynamics CRM, elle-même basée sur le Framework .Net.





+Analyse et Personnalisation:



-- Participation aux ateliers de spécification :

Etude et conseil sur la faisabilité technique de l’adaptation des processus métiers dans Dynamics CRM. Travail avec les MOA clients.

-- Définition et adaptation de modèles de données et de règles métiers clients respectant aux mieux l’application et ses processus existants : Implémentation de solution xRM

-- Personnalisation et configuration de Microsoft Dynamics CRM 2011 Online et On-premise :

Création des différents composants CRM, entités, champs, formulaires, relations, …

Implémentation des modèles de sécurités des utilisateurs (rôles, division, équipe, field level security, …)



+Conception CRM / XRM :



Etude et développement :

* Plugin C#

* JavaScript Dynamics CRM

* WorkFlow

* Package SSIS

* Rapport SSRS

* ASP.Net

* Silverlight

* XML



+Documentation technique : Procédure de déploiement, manuel utilisateur,...



+Tests et mise en production

Spécialités



Spécialiste en développement Dynamics CRM : .Net / C#

Certifié Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration





Mes compétences :

Microsoft dynamics CRM

Javascript

Langage c

SSIS

SQL Server

Asp.net

Visual studio

Silverlight

XML

SSRS

C++

.NET

CRM