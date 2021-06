Logane BAUER

Fort de 10 années d'expérience professionnelle, je mets chaque jour mes compétences de développeur, intégrateur et conseiller technique au service de nos clients tels que le Groupe Rivalis, Mezzo Di Pasta ou encore Qwesta.



Consciencieux, réactif et toujours à l’écoute, j’aime garder mes compétences à jour pour faire profiter aux clients des meilleures techniques actuelles.



Je vous invite à visiter mon site, ou à me contacter pour en savoir plus sur moi.



Mon site : https://www.space-of-log.fr



Mes compétences :

PHP

JQuery

Photographie

CodeIgniter

MySQL

HTML

CSS

Magento