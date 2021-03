Domaines de compétence :



• Conception d'architectures, tests et validation dans les domaines « Voice Over IP », réseaux fixe et mobile 2G/3G

• Conception et modélisation de FPGA et d’ASICs numériques

• Conception de cartes mixtes (analogiques/numériques) et radiofréquences

• Routage, procédés de fabrication de cartes mixtes



Mes compétences :

Electronique

IMS

Intégration

Moto

NGN

SIP

Telecom

ToIP

Validation

VoIP

Voyages

3G