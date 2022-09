Guillaume POLLET

Diplômé de l’ISTIA, Institut des Sciences et Techniques de l’Ingénieur d’Angers, en 2005, je dispose de plus de dix années d’expérience professionnelle dans le secteur des communications unifiées et collaboratives. Ingénieur télécoms et réseaux Alcatel-Lucent puis architecte avant-vente pour solutions complexes en communications unifiées Alcatel-Lucent et Microsoft Lync 2010/2013, j'ai également occupé le poste d'architecte technique Microsoft Lync 2013 / Skype entreprise pour Orange Business Service. Je suis actuellement en poste au sein de l'entreprise Jouve en tant qu'ingénieur communication unifiées.



Mes compétences :

Sbc

Voip

Toip

Voix sur IP

Alcatel VoIP

Microsoft lync

Ingénierie Réseau

Télécommunications