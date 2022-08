Loic HEURTEL

Grand passionné de nature et d'environnement, je me suis dirigé vers des études dans le domaine animalier.

Plus tard, j'ai décidé de saisir l'opportunité de m'investir et d'intégrer l'équipe d'une grande entreprise au sein de laquelle j ai pu acquérir une expérience professionnelle et humaine enrichissante.

Je pense être réactif, rigoureux et disponible et souhaiterai mettre à disposition mon éxperience et aussi élargir mes competences lors de mon prochain objectif professionnel.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Management

Contrôle qualité

Maintenance

Performance

Amélioration continue