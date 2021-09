Loïc MONTANGON

Issu du Génie Physiologique Informatique, formation qui permet d'acquérir une double compétence en biologie et informatique, j'ai choisi de me spécialiser dans le management et l'exploitation statistique des données biologiques.



Après avoir réalisé 2 stages, l'un en CRO à Paris (THERAPHARM Recherches) et l'autre en industrie pharmaceutique à Lyon (sanofi pasteur, la division vaccins de sanofi aventis), j'ai été recruté par le Réseau Régional de Cancérologie du Limousin, association de gestion administrative, qualitative et statistique de données de cancérologie.



Mes compétences :

Bases de données

Cancérologie

CRO

Data Management

Études cliniques

Informatique

Management

Oncologie

Santé

Statistiques