Loreline L'ANTHOËN-ERBA

Gestion du personnel, de bonnes compétences en informatique je maîtrise les logiciels Word, Excel, PowerPoint, Sphinx, Wincom, Publisher, Access, Parcours3, Cerise, Prosper, Siccora, M'RA, ...et m'adapte rapidement aux autres logiciels...J'ai une formation approfondie en Economie, Social et Familiale et en Ressources Humaines avec une spécialisation ans les métiers de l'emploi et de la formation.

J'ai travaillé avec divers publics des ados difficiles aux personnes âgées en passant par la petite enfance...

Je suis rapide et efficace dans mon travail, contentieuse et m'adapte facilement aux missions qui me sont confiées. Je sais innovée, et travail facilement en groupe, d'autre part je sais aussi travailler en autonomie et coordonnée des projets....



Mes compétences :

Insertion socioprofessionnelle

Gestion de projet

Accompagnement RH

Conseil en recrutement

Diagnostic de territoire

Accompagnement au changement

Gestion de carrière

GPEC

Conseil en évolution professionnelle