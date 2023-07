Lorraine AUBERT

Assistante de direction bilingue anglais pendant plus de 10 ans au sein d'une agence de locations saisonnières anglophone, j'ai intégré par la suite la fonction publique, afin de répondre à mon appétence pour le contact humain et allier vie professionnelle et vie personnelle.



Mes compétences :

Gestion dune micro entreprise

Développement dun portefeuille et prospection gé

Anglais parlé, écrit, lu couramment

Maitrise du Pack Office WORD, EXCEL, POWERPOINT a

Notions ditalien

Autonomie et esprit dinitiative

Traduction