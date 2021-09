Loubna DRHIMEUR

Depuis 1998, je me suis lancée dans ma propre activité. La parfaite maîtrise de l’allemand ayant toujours été l’un des mes points forts, c’est donc tout naturellement que la traduction et l’interprétariat représentaient une part importante de mon travail sur tous les postes que j’ai occupé ces 17 dernières années.



Diplômée en langue, littérature et civilisation germanophones, en Traduction et en Enseignement (Bac+7), je dispose d'une solide expérience. Par ailleurs, j'ai vécu en Allemagne. Marocaine, élevée dans une parfaite multi-culturalité, je suis une spécialiste et une passionnée de la langue et de la culture allemandes. Je suis également très compétente en français et en arabe et c'est avec passion que je m'investis aujourd'hui dans des domaines aussi nombreux que variés.



Je serai honorée de découvrir vos textes et de procéder à leur traduction. La diversité de mes clients et de mes références prouve la qualité de mes traductions.



Pour plus d'informations ci-après mon site web en français et allemand: http://tradutext.ma/fr



Mes compétences :

Terminologie

Traduction technique

Localisation

Médias sociaux

Transcription

Communication

Traduction scientifique

Linguistique

Traduction juridique

Traduction

Rédaction web

Traduction médicale