Louis-Emmanuel HARDY

Réseau cycloville devient Happymoov, PREMIER réseau de transport urbain écologique pour l'hyper centre ville.



Nos City Cruisers(Vélo-taxis / tricycles) sont taillés pour la ville et pour transporter les citadins lors de petits déplacements : courses, rdv médicaux, retours d'écoles, d'une séance de sport ou pour visiter la ville...



Aujourd'hui, les 100 City Cruisers Cycloville répartis dans 13 villes de France effectuent en une année :

-630 000 kilomètres (zéro émissions)

-transportent 210 000 passagers

-évitent l'émission de 105 tonnes de CO2



Les vélos taxis sont un formidable outil pour véhiculer l'image d'une marque au coeur de la ville.

Toujours en mouvement, les City Cruisers surprennent et étonnent les passants.



Grâce à ce formidable outil, les annonceurs peuvent se démarquer tout en bénéficiant d'un véritable facteur sympathie de la part du public et de l'image écolo du concept.



Les annonceurs sont de ce fait associés à ce concept de transport unique qui facilite les déplacements en ville... SANS POLLUER !



En 5 ans, Cycloville a séduit de nombreuses marques et institutions :



Eco Emballage, Ademe, EDF bleu Ciel, Agence de l'Eau, La Lyonnaise des Eaux, Les Eaux du nord,



Bouygues Immobilier Eco quartiers,



Bouygues Télécom, ORANGE, SFR, Numéricâble,



Groupe Carrefour,



Lissac, Grand Optical,



Malakof Médéric, Mutuelle Just, Vauban Humanis, Mutuelle Myriad, Groupama,



Finaref, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banque Populaire,



Coca-Cola,





RTL, RTL2, Wéo, Groupe Accor,



Mc Donald's éco restaurants,



Habitat, IKEA, Galeries Lafayette,





Samsung, Le Futuroscope,



Etablissement Français du Sang, La Ligue Contre le Cancer, Paris Olympics,





KIABI, Miss Sixty et Energy,



3M(nouvelle gamme Stylo "BI"),





La FNAC,



IFRIA, ISEG





Les annonceurs nous font confiance : selon l'étude TNS réalisée par un de nos annonceurs du secteur ASSURANCES, le taux d'agrément des vélo taxi est de 62%.





La question de la mobilité urbaine se pose de plus en plus, les citadins veulent une meilleure qualité de vie en ville - Cycloville est une des réponses en matière de mobilité DOUCE !



www.cycloville.com



