Louis FABRIÈS

- 2005 Toulouse, formation de technicien en vidéo professionnelle, j'effectue un stage chez IEC/ASV comme cameraman et monteur. Je développe en parallèle une expérience dans le milieu associatif en étant tout d'abord chroniqueur pour une émission hebdomadaire sur le cinéma dans une radio toulousaine. Ensuite photographe et vidéaste officiel d'une association culturelle appelée KMK productions impliqué dans l'événementiel (festival de musique, danse) pendant près de 2 ans.

- 2007 Cannes, prix au festival photographique de Cannes en tant qu'amateur. C'est à ce moment là que j'ai décidé de travailler dans la photographie.

- 2008-2009 Pékin, Je travaille pour diverses structures comme l'ambassade de France à Pékin en tant que monteur puis comme photographe chez Ilook, un magazine de mode chinois.

- 2010-2011, Après un voyage de 3 mois sur la route de la soie je retourne en France et m'installe à Antibes.

- 2010 -2011, Marseille-Nice, Tournage de documentaires et docu-fiction pour France 3 et Planète Justice.

- 2011-2016, Paris, photographe pour A Nous Paris, Airbnb, Ouiflash. Cadreur pour Canal +.



Mes compétences :

Cameraman

Documentaire

Leica

Monteur

Photographe

Portrait

Réalisateur

Reportage

Reportage vidéo

Video