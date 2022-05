Louis FONTAINE

Technicien Gestion des déchets et HSE en recherche d’emploi, j’ai travaillé 11 mois chez Yoplait en intérim comme Assistant Sécurité Environnement. Je suis titulaire d'un BTS Hygiène Propreté Environnement complété par une licence professionnelle rudologie-gestion des déchets. La sauvegarde de notre environnement est un enjeu essentiel du XXIème siècle, pour préserver les générations futures. J’y contribue au quotidien et je souhaite mettre à profit mes compétences pour vous aider à améliorer votre performance environnementale sans compromettre vos performances économique et de production.



Mes compétences :

Veille réglementaire

Reporting

Hygiène

Sécurité

Analyse environnementale

Gestion des déchets

ADR

Norme ISO 14001

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Développement produit

Développement durable

Fiches de Données de Sécurité

AutoCAD

Prévention des risques

ATEX Gaz et Poussières

Réglementation REACH

Audit interne

Réglementation ICPE

OHSAS 18001