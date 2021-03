Elève ingénieur généraliste, anglais courant (Cambridge C1) et bon niveau d'allemand. Sérieux, adaptable, pédagogue, autonome et doté d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, j'aime découvrir et résoudre de nouvelles problématiques.



J'ai vécu 4 ans à l'étranger (Tunisie) et j'ai beaucoup voyagé ce qui m'a ouvert aux différentes cultures.