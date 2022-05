Louis GIBOIN

Issu d'une formation académique de très haut niveau (grade de Docteur), je cherche à intégrer le monde de l'entreprise en mettant à profit des compétences acquises par la formation pour la Recherche Scientifique qui nécessite rigueur, innovation, autonomie, curiosité et communication.

Voici un résumé des compétences développées lors de mon doctorat :



-Communication : destinée à des experts ou des profanes. Ainsi, diffusion de résultats lors de congrès internationaux, rédaction d'articles scientifiques, enseignement à l'université et participation aux Journées de la Science.



-Gestion de projets : un doctorat nécessite une planification à long terme de multiples projets, chacun délimités dans le temps, par les moyens à disposition et par un budget. Management de stagiaires au sein de ces projets.



-Capacité d'analyse : intégration et analyse de données complexes provenant de la communauté scientifique et d'expérimentations afin d'établir les meilleures stratégies de résolution des problèmes posés.



-Technicité : utilisation de dispositifs et logiciels spécifiques à la neurophysiologie. LaTeX, Office, Gimp, Inkscape.



-Expertise scientifique : docteur en neurosciences, spécialisé dans l'étude de circuits neuronaux de la moelle épinière.



Mes compétences :

Autonomie

Communication

Gestion Projet

Innovation

Recherche