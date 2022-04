Aurélia CARUELLE

Trilingue anglais-allemand et passionnée par les voyages et les cultures étrangères, j'ai été convaincue très jeune de donner une dimension internationale à mes activités professionnelles.



Je travaille actuellement au sein d'un service relations internationales en école d'ingénieur.

Je suis en charge de la mobilité sortante: élèves partant en semestre d'études ou double-diplôme à l'international dans le cadre de partenariats ou non.

Parmi mes missions: informations aux élèves, aide au montage de dossiers de candidatures, contacts avec les universités partenaires, accueil de délégations étrangères, etc.

Je coordonne également des mobilités étudiantes concernant des campus offshore en Chine et en Tunisie.



Issue d'une formation commerce international et dotée d'une expérience de près de 6 ans dans dans ce domaine, j'ai désormais fait le choix de m'investir dans un contexte éducatif, où le contact humain tient une place prépondérante.



J'ai toujours travaillé dans des équipes internationales et étant germanophone, j'ai notamment travaillé dans une équipe franco-allemande, à l'OFAJ, l'Office Franco-allemand pour la jeunesse, organisme dont la mission est d'encourager les relations entre la France et l'Allemagne





Aperçu du parcours scolaire:

-Master de commerce international (incluant un BTS commerce international)

-Bilingue anglais et allemand

-Stages divers en Allemagne et à New York.

-Semestre universitaire réalisé aux USA (Missouri)



Mes compétences :

Relations internationales

Franco-allemand

Allemagne

Mobilité étudiante

Trilingue

Mobilité internationale

ERASMUS

Commerce international