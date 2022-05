Louis GODIN

Tombé dans la marmite en 1990, j'ai grandi dans la grande distribution avec une motivation première "devenir un directeur de magasin".

Leitmotiv naît tout simplement de la rencontre d'un directeur de magasin, qui lui même autodidacte avait évolué et trouvé sa place.





Au fil des expériences, j'ai grandi en manageant des équipes de différentes contrées "pas mieux pour apprendre" et même si parfois manager les équipes est fatiguant , cela vous empêche de vous endormir car c'est une remise en question quotidienne.

"quoi de mieux que d'amener un collaborateur à grandir.. "



J'ai eu la chance de rencontrer également des responsables qui m'ont fait confiance et dès lors j'ai pu relever les challenges tous aussi enrichissant les uns que les autres.



Je me qualifie de pragmatique avec une touche de fantaisie... l'ennuie "connaît pas ! "



La grande distribution alimentaire est ma passion, même si il me faudra un jour ou l'autre découvrir d'autres domaines...



Mes compétences :

Manager

Produits frais

Montage dossier remoding et pilotage du remodling

Accompagnement du changement

Formation metiers de la grande distribution

Strategie et developpement

Pilotage de projet

Gestion compte exploitation

Gestion de centres de profits

Facilite d'adaptation aux changements

Formation Scotwork (technique de négociation)