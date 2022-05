Louis GOUTIERE

Depuis près de 15 ans, CERENICIMO référence le meilleur de l'immobilier d'investissement et s'impose aujourd'hui comme leader sur son marché. Cette reconnaissance est la conséquence d'une exigence de tous les instants dans le référencement des programmes afin d'allier performance et réduction des risques à leur niveau incompressible. CERENICIMO s'est construite une solide expertise dans le secteur de la Location Meublée et apporte ainsi des supports d'investissement à forte valeur ajoutée aux Professionnels du Patrimoine et à leurs clients investisseurs.



Mes compétences :

Commercial