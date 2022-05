Louis HUGUES

Architecte Logiciel , Ph.D en informatique avec une grande expérience de l'architecture logicielle , du développement logiciel et la R&D. Habitué à la construction de logiciels complexes, je suis particulièrement intéressé par l'utilisation de techniques avancées pour résoudre des problèmes réels .



Spécialités: Architecture Logicielle, Architecture Système, Architecture Produit ,

Applications Critiques et Temps Réel, Systèmes distribués

Machine Learning , Intelligence Artificielle.



Principaux langages: Core Java, C/C++, Python.





fr.linkedin.com/in/louishugues



Mes compétences :

JAVA

C

Algorithmes

Machine Learning

Temps réel

Spécifications

Systemes embarqués

Développement logiciel

C++

Python

Intelligence artificielle

Data mining

GNU/Linux

Architecture logicielle

R