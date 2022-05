Louis KLEE

Conservateur général des bibliothèques, Histoire 1971, Science-Po Srasbourg 1974, enssib Lyon 1977, bourse Fulbright USA 1988. Directeur des BU Nice Sophia Antipolis (1990-2014). Co-fondateur de REVEL, plateforme de publications en ligne



Réflexion orientée vers le statut de la bibliothèque dans la société de l’information, la culture informationnelle (information literacy), le rôle de la bibliothèque dans l’acquisition et la transmission des connaissances, les humanités numériques et les relations enfants/parents/enseignants.



Prépare un essai au titre prévisionnel réservé Les Amazones de la République.



Dernières publications



Ouvrir pour faire société : la bibliothèque reprogrammée in : BBF, 17 juin 2014



Bibliothèque en ®évolution ? in : BBF, 23 sept. 2014



Ouvrons les bibliothèques et repensons-les in : The Conversation France , 8 oct. 2015



La Bibliothèque demain in : conférence donnée au CIRM (centre international de rencontres mathématiques) Marseille-Luminy, 17nov.2015



Umberto Eco au paradis des bibliothèques in : The Conversation France , 1er mars 2016



De la tablette à la la tablette circumnavigation sur l'avenir des bibliothèques : séminaire NovaTris, UHA, Mulhouse, 14 nov. 2016