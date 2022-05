Louis LAGATHU

Parti de la base du télémarketing, en tant que conseiller de clientèle (Bouygues Télécom, 9Télécom, Télé 2- service client et service commercial), suivi d'une évolution de poste vers la fonction de superviseur au sein ,à l'époque ,de JCA développement, me voici aujourd'hui, Chef de projet au sein d'une nouvelle entité- JCA solutions.

Et je ne pense pas m'arrêter là, puisque mon désir de devenir formateur dans tout ce qui touche au TMK est toujours bien présent.

Il faut , un jour, savoir redonner ce que l'on nous a appris....