Louis LANNAUD

J'ai toujours été passionné d'informatique. J'ai plus d'aise dans les réseaux que dans le développement et je souhaite donc m'orienter vers des métiers comme ingénieur systèmes et réseaux ou bien chef de projet systèmes d'information.

Je suis actuellement à la recherche d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation en tant qu'ingénieur réseaux pour septembre 2016 afin de démarrer une nouvelle formation au CESI d'Angoulême d'une durée de deux ans.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Installation Box Privée

Mise à jour des postes informatiques

Montage et démontage d'un ordinateur

C++

Microsoft active directory