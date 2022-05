Louis LANNOU

Rompu depuis de nombreuses années à la gestion de grands projets sur toutes les phases ( APS-APD , jusqu'aux essais d'ensemble ) aussi bien côté MOA-MOE que fournisseurs, j'en maitrise bien les contraintes et enjeux. Mon métier principal est le pilotage des délais et des risques. La gestion des coûts et des contrats dans une 2em temps.



Mon crédo, comme en voile que je pratique: conforter le court terme pour ne pas dériver de la route prévue tout en regardant loin pour anticiper/optimiser.



En management des équipes: Donner du sens à ce que l'on fait et de la reconnaissance, entraide, responsabilisation, transparence, éthique et partage sont mes valeurs.



Mes compétences :

Gestion de projet

Planification

Contrôle des coûts

Gestion de contrats

Project Management Office

Management de la qualité

Animation d'équipe