Louis LESCAUT

Titulaire d'une Maîtrise de Mathématiques et d'un Master Structures Mathématiques de l'Informatique, j'ai a toujours travaillé chez des éditeurs de logiciels internationaux, chez qui je me suis intéressé aux lignes de produits les plus technologiquement complexes. Pendant plus de 12 ans, je me suis consacré notamment à la conception d'algorithmes de parsing (analyse de langages). Souvent sollicité par les grandes sociétés offshore de TMA et d'outsourcing pour des problématiques d'analyse de l'existant, j'ai supervisé les programmes de Recherche de Deisk et ai prodigué à nos clients le savoir faire de DEISK dans l'analyse de parcs applicatifs.



Mes compétences :

Conseil

Informatique

PHP

Gestion de projet

Internet

RealBasic

Delphi

C++