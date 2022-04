CEICOM Solutions, SA SCOP fondée en 1971, est une Société de Services en Informatique qui crée développe des solutions informatiques.



CEICOM Solutions est un éditeur de logiciels de gestion commerciale et financière et de site Internet dynamique.

CEICOM Solutions est une société de services : Intégration, Formation, Assistance, Développement.

CEICOM Solutions propose une intégration matériels et systèmes à travers la solution hébergement et infogérance.



Mes compétences :

Formation informatique

CRM

ERP

Programmation

PGI

Solutions informatiques

Développement

Conseil