Louis MAILLARD

Originaire de le région Nantaise, j'ai emménagé à Rennes après mon bac, pour faire des études d’ingénierie environnementale. Durant ces 5 années, j'ai acquis de nombreuses connaissances en environnement. Je me suis spécialisé dans la gestion des déchets rapidement. Après mon stage de fin d'étude que j'ai mené à l'INRA, je me suis engagé dans un service civique, car je voulais travailler pour l'utilité publique et réaliser une mission concrète, sur le terrain. Après un passage de 9 mois chez Organéo, où j'ai accompagné la population dans leur projet de mise en place de composteurs. Désormais, je développe la Fourche de Louis, micro-entreprise que j'ai créée début 2019.



Mes compétences :

Microsoft Word

Simapro

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Veille bibliographique

Biodiversité

Jardinage

Gestion de projet

Rédaction technique

Reporting

Gestion budgétaire

Dépollution

Traitement des eaux

Analyse de cycle de vie

Maitre composteur

Gestion des déchets

Bilan carbone