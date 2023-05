Valérie HOUMEAU

Forte d'une riche expérience en écologie marine, j'ai engagé une reconversion professionnelle et ai intégré l'Ecole des Métiers de l'Environnement pour devenir ingénieur en génie industriel en environnement.

Mon objectif: élargir mes compétences en environnement. Parce que je pense que l'environnement peut être intégré dans tous les secteurs de développement, je m'intéresse particulièrement au développement durable, à l'écologie industrielle, l'écoconception, et l'ingénierie écologique.

De nature curieuse et dynamique je m'intéresse avant tout aux projets innovants, pluridisciplinaires et stimulants.



Mes compétences :

Environnement marin

Diagnostic environnemental

Évaluation environnementale

Analyse environnementale

Normes environnementales

Gestion de projet

Développement durable

Economie circulaire

C2C