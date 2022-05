ADELIUS est une société de conseils et de services spécialisée dans la production et l'exploitation informatique en environnement UNIX / LINUX. Nous disposons aussi de quatre cellules d'expertises : Systèmes, Outils de production, Stockage et Base de données.



Les profils recherchés : Analystes d'Exploitation et des Ingénieurs de Production, des Administrateurs Systèmes et des Ingénieurs Systèmes (principalement UNIX, Linux), Expert outils de production, DBA, Ingénieur Stockage.