Louis MALIKITE

En charge de la filiale Newrest à La Réunion, je participe depuis 2017 à son fort développement (+50% du CA, effectifs multipliés par 4).

Après 6 années au sein de grands groupes agroalimentaires (Heinz et La Martiniquaise), j'ai acquis une expertise "produits" et une sensibilité forte de l'Assurance Qualité. Au sein du groupe Newrest, j'ai contribué au développement des activités du Rail, du Retail et de l'Inflight sur des fonctions de support matriciel Marketing en tant que Chef de marché. Expatrié depuis 2012, j'ai ensuite développé les activités commerciales du secteur du Remote en Afrique Centrale (+35% de CA sur la zone). En prenant la direction de la filiale Newrest au Cameroun, mes missions principales ont été la stabilisation de nos opérations et l'amélioration de la rentabilité.



Aujourd’hui, à la Réunion j’assure la diversification de la filiale avec le développement de la restauration aéroportuaire tout en sécurisant notre productivité et rentabilité.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Marketing

Restauration collective

Gestion de projet

Gestion des opérations

Management

Gestion budgétaire