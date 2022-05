Louis-Marie CHARRETEUR

Après 7 années de "Contrôle de Gestion", dont 5 passées en tant que responsable de service, j'ai souhaité ajouté une corde de plus à mon arc! Pâtisseries Gourmandes m'a confié depuis le 01/01/11 la gestion des flux logistiques. Il s'agit d'une création de poste.



- Management de deux plateformes, soit environ 25 personnes dont les Responsable Préparation, Responsable Administration du Transport, Pilote de Flux, Prévisionniste des Ventes...



- Gestion des budgets transports, frais fonctionnements et du parc chariots de manutention.



J'ai également gardé certaines fonctions de mon ancien poste :



- Expert sur outil métier "VIF" : hotline, paramétrage et développements sur les domaines achats, gestion production, atelier & ventes pour les 4 sites de productions et les 2 plateformes



- Expert sur le décisionnel : Gestion du changement de décisionnel avec un nouvel outil pour 2011 : Qlikview, paramétrage du script, des rapports, demande de développements, formation utilisteurs etc...



Logiciels maîtrisés :



- Décisionnel : Business Objects, Qlikview, Cognos Poerwplay et Reportnet

- ERP : VIF, Movex

- Comptabilité : Sage, Argos...

- Autres : Cognos Entreprise Planning

- Pack Office



Mes compétences :

Agroalimentaire

Contrôle de gestion

Management

Logistique

Gestion de projet