Louis-Marie NO%C3%ABL+

Étant titulaire d'un BTS en Négociation, Relation Client à l’école Supérieure des Services aux Entreprises (E2SE), j'oriente mon profil en commerce et en événementiel à travers plusieurs expériences dans ce domaine qui m'ont apporté une maîtrise de l'Anglais, une forte rigueur et de solides capacités d'analyse et de synthèse. L’équilibre entre ces expériences, cette école et l'implication dans des activités telles que le sport m'ont permis de développer un esprit d’équipe, de l'autonomie, ainsi qu'une aisance relationnelle.



L'ensemble des expériences vécues m'a permis de me confronter au sourcing fournisseur, nécessitant une forte capacité de négociation et de réactivité afin de répondre au mieux aux besoins, à la qualité ainsi qu'aux détails. Ces différentes missions ont nécessité de mettre en place des stratégies de préparation de rendez-vous afin d'affiner mes argumentaires et la sélection des produits ou services selon les clients. Grâce à ces missions, j'ai pu renforcer mon sens du contact et acquérir une vraie capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Sales Force

Microsoft Access

Microsoft Office

Adaptation

Relation fournisseurs

Négociation

Approdix

Francais

Produflex

SAP

SolidWorks