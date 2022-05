Louis Marie TRAMOND

Entrepreneur social - Associé



Louis Marie est optimiste. Voir idéaliste. Il a un vrai sens de l’écoute et est animé par une grande volonté de travailler en équipe.



Son parcours professionnel l’a conduit de la gestion forestière à la solidarité, il reflète une démarche progressive dans une vison constante au service du vivant. Son accompagnement s’est particulièrement affirmé durant ces 10 derrières années auprès de ceux qui exercent dans l’univers social, médico-social et sanitaire.



Il a co-fondé et co-dirige une société solidaire de consulting qui accompagne les structures de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) afin de remettre le travail au service de l’homme.



Formation : Ingénieur en Amélioration de la performance des ESMS, Communication non violente, Les fondamentaux des organisations apprenantes, Auditeur internes externes ISO 14001.



Mes compétences :

Management

Commercial

Animation de réseau

Sanitaire et social

Ecoute client

Écoute salarié

Diplomatie

Home office