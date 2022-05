Louis MAUFRAIS

Ayant eu la chance d'un parcours varié d'abord entreprise puis en conseil au sein de Capgemini, je propose de mettre à disposition cette double expertise de direction de projet de système d'information d'envergure internationale et de gestion financière et comptable d'entreprise.



Disponible pour de nouveaux projets pour de grosses entreprises que je connais bien , je souhaite aussi mettre à disposition ce savoir faire auprès de PME ou d'organisations du secteur de l'économie sociale en rapport avec mes valeurs.



Je profite aussi de mon expérience pour la transmettre en école de commerce en Master 1 ou Master Spécialisé sur des sujets autours des Systèmes d'information et gestion de projet .



Mes compétences :

Direction de projet

Gestion de projet

Contrôle de gestion