Louis-Michel BREYTON

DOMAINES DE COMPETENCES :

- Gestion et organisation de service

- Gestion de fournisseurs

- Gestion de projet

- Validation d’équipements

- Optimisation des processus de production et de supply chain

- Gestion des flux sur ERP

- Qualité Produit

- Démarrage de production



ENVIRONNEMENT D’APPLICATION :

- Commerce de gros / Grande Distribution

- Industrie mécanique

- Industrie électronique

- Service Après Vente



SAVOIR FAIRE TECHNIQUE :

- Management de projet

- Validation d’équipements industriels

- Implantation et flux, logistique, gestion de production

- Optimisation, supervision et réorganisation

- Sélection, qualification et suivi de fournisseurs

- Qualification des procédés industriels

- Ingénierie d’unité complète de production clé en main

- Utilisation des ERP (SAP)

- Programmations sous Visual Basic Excel