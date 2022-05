Louis-Michel CONVERT

Jeune diplômé de Bordeaux Ecole de Management, spécialisé dans le marketing agro-alimentaire, je suis extrêmement intéressé par le secteur des vins et spiritueux.



Imaginatif, rigoureux et volontaire, j'ai orienté mes études vers l'international, avec une experience en événementiel vins et spiritueux à Hong Kong, et un semestre Erasmus à l'Université Corvinus de Budapest.



J'ai ensuite rejoins le groupe Grands Chais de France, premier exportateur de vins français, en tant que Chef de projet internet, puis d'Assistant Brand Manager pour les marques J.P. Chenet, Calvet et Grand Sud. Mon contrat ayant touché à sa fin, je suis en recherche active de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Gestion de projet

Evénementiel

Dégustation

Webmarketing

Communication

Internet

Développement durable