Louis MINH

Responsable régional sud ouest chez Deotto Espresso Systems depuis 2005.

Mon rôle était de dynamiser et de développer la marque Lavazza (segment capsule) dans cette région.



Fin 2009, une join venture s'est opérée entre Deotto finance, le groupe IVS et Lavazza.



De cette action est née la société Espresso Service Proximité qui propose comme son nom l'indique un large éventail de produits, machines et services autour de la distribution automatique et du café Lavazza.



Actuellement en poste à Toulouse, je suis chef d'agence de la plateforme ESP (commerciale et logistique) qui dessert le sud ouest.



Mes compétences :

Communication

Perseverance

Stratégie

Vente